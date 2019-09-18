بالفيديو - بايرن يفتتح مشواره في دوري الأبطال بثلاثية في رد ستار

استهل بايرن ميونيخ مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بفوز سهل أمام رد ستار الصربي.

حسم بايرن ميونيخ مباراته على ملعبه بثلاثة أهداف نظيفة لينفرد بصدارة المجموعة بعد تعادل توتنام وأولمبياكوس.

افتتح كينسلي كومان التسجيل بهدف أول من كرة رأسية في الدقيقة 34، لينهي الشوط الأول بتقدم بافاري.

وفي الشوط الثاني تحكم فريق بايرن ميونيخ في المباراة قبل أن يترجم روبرت ليفاندوفسكي ذلك بهدف ثاني مستغلا ارتباك مدافعي رد ستار.

وحل توماس موللر بديلا لفيليبي كوتينيو في الدقيقة 83 واحتاج 8 دقائق فقط ليقتل رد ستار بالهدف الثالث.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على فريق توتنام يوم 1 أكتوبر المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.























































































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