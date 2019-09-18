قائد ليفربول: نتحمل مسؤولية الخسارة من نابولي وانتظروا العودة بقوة

يتوقع جوردن هندرسون قائد ليفربول أن يتعافى فريقه سريعا بعد الهزيمة التي مني بها الريدز أمام نابولي بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا.

وفاز نابولي على ليفربول بثنائية دون رد في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت بملعب سان باولو معقل الفريق الإيطالي.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة، ولكننا افتقدنا للمسة الأخيرة الحاسمة".

وأضاف "نابولي فريق قوي، وبالطبع كان خلقهم لبعض الفرص على أرضهم أمرًا متوقعًا. كان علينا الدفاع بشكل جيد، وأعتقد أن هذا ما فعلناه".

وواصل "لقد فزنا ببعض الكرات في وسط الملعب وقمنا بالعديد من الهجمات المرتدة بشكل جيد، ولكن علينا التحسن في إنهائنا للكرة والعمل على تدارك الأخطاء التي ارتكبناها".

وأتم "بشكل عام، لا يزال هناك مجال للتحسن. سنتحمل المسؤولية وسنحاول تدارك الموقف والعودة بقوة في المباريات القادمة".

بتلك النتيجة حصد نابولي أول ثلاث نقاط له في البطولة واحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط.

فيما احتل ليفربول المركز الثالث بدون أي نقطة.

بينما آلت صدارة المجموعة إلى ريد بول سالزبورج النمساوي الذي اكتسح جنك البلجيكي بستة أهداف لهدفين.

وكانت هذه هي الزيارة الثالثة لليفربول لملعب نابولي وتعادل سلبيا في اللقاء الأول وهُزم في الثاني الذي أقيم الموسم الماضي في دور المجموعات من دوري الأبطال أيضا.





















































































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