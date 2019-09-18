صبري المنياوي: لماذا يأتي الزمالك للإسماعيلية والأهلي لا؟

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 00:40

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي

عبر صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي عن غضبه من عدم مواجهة الأهلي في الإسماعيلية على عكس الزمالك.

وقال المنياوي لبرنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد" عن قرار سلطات الأمن: "الإسماعيلي يلعب منذ يناير الماضي خارج الإسماعيلية هذه مشكلة كبيرة".

وواصل "لماذا يأتي الزمالك لمواجهتنا في الإسماعيلية والأهلي لا؟ ماذا فعلت الإسماعيلية للأهلي في الـ10 سنوات أو الـ20 الأخيرة"؟

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وأكمل "الأمن قادر على تأمين مباريات الأهلي والإسماعيلي في الإسماعيلية فكأس أمم إفريقيا أقيمت في مصر بحضور الجمهور".

وأتم "خاطبنا اتحاد الكرة رسميا لمعرفة أسباب إقامة المباراة في ملعب برج العرب وننتظر الحصول على توضيح تلك الأسباب".

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