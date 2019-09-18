كونتي: أتحمل مسؤولية التعادل مع سلافيا براج.. جعلونا نعاني كثيرا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 00:22

كتب : FilGoal

كونتي - إنتر

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان إنه يتحمل مسؤولية التعادل أمام سلافيا براج التشيكي بهدف لمثله في افتتاح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي: "سلافيا براج لعب بطريقة أوروبية رائعة وكان بقوة وبحدة".

وواصل "لم نجد أي حلول لمواجهتهم وهم جعلونا نعاني، ففي بعض المباريات الأخرى تدافع الفرق وتنتظرنا أن نهاجم لكن سلافيا براج هاجمنا كثيرا وأرهقونا كي أكون أمينا".

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وأردف "لست راضيا عن الأداء".

وواصل "يجب أن أتحمل المسؤولية عما حدث لأنه من الواضح إنه لم يكن لي أي تأثير في اختياراتي أو في شرحي لنوعية المباراة التي سنخوضها".

وأتم "كنا نستطيع أن نظهر بشكل أفضل وأرفض لوم أي لاعب بشكل شخصي بل الجميع لم يكن في مستواه بداية مني أنا شخصيا".

ويلعب إنتر في المجموعة السادسة بجوار كل من برشلونة وبروسيا دورتموند وسلافيا براج.

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