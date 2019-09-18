لامبارد: فالنسيا سجل من تسديدة واحدة.. وباركلي المنفذ الأول لركلات الجزاء

يرى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام فالنسيا بهدف نظيف في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

البلوز سيطروا على اللقاء لكن رغم ذلك تأخروا بهدف نظيف قبل أن يهدر روس باركلي ركلة جزاء كادت تتعادل لفريقه في الدقائق الأخيرة (طالع التفاصيل).

وقال لامبارد عقب المباراة للصحفيين: "بالطبع كان علينا الحصول ولو على نقطة على أقل تقدير، صنعنا فرص وأضعنا ركلة جزاء، بالمقابل الخصم سجل من تسديدة واحدة على المرمى، قدمنا مباراة طيبة لكننا خسرنا".

وعن المسدد الأول لركلات الجزاء بعدما انبرى باركلي للعبة فيما طالبه ويليان بتسديدها "باركلي المنفذ الأول بالفريق، جورجينيو وويليان بإمكانهم التسجيل لكن في وجود روس فهو من يسدد، لا أعلم ما دار بينهم قبل ركلة الجزاء لكن باركلي المنفذ الأول منذ التحضيرات".

وبشأن إصابة لاعبه ماسون ماونت التي أجبرته على الخروج بعد مرور 15 دقيقة "لقد أصيب بالكاحل ولا نعلم متي سيعود، نحتاج لتقييم الوضع ونأمل ألا تكون إصابة سيئة".

وعن عدم الدفاع بكريستيان بوليسيتش كبديل لماونت "ضمن خططنا بالتأكيد لكن بيدرو (رودريجيز) يمتلك خبرة أكبر بالأبطال وهذا قرار يجب أن يتقبله اللاعب".

وأشار أيقونة البلوز "بالتأكيد المجموعة أصبحت أصعب ولذلك علينا أن نقدم أداء أكبر من المعتاد إن كنا نرغب في التأهل".

وأجاب عن مواجهة ليفربول نهاية الأسبوع الجاري "مباراة كبيرة، نحن ننتظرها بحافز كبير وجاهزين لها. لم أندهش من خسارتهم الليلة (أمام نابولي) لأن دوري الأبطال دائما صعب ونابولي دائما ملعبهم صعب جدا اللعب فيه، لدي تجربة في السان باولو (معقل الفريق الإيطالي) أتذكرها جيدا".

أياكس يتصدر المجموعة الثامنة ويأتي بعده فالنسيا برصيد 3 نقاط لكلاهما، ثم تشيلسي في المركز الثالث وأخيرا ليل الفرنسي في المركز الرابع.

وبات لامبارد أول مدرب في تاريخ تشيلسي يخسر مباراته الأوروبية الأولى.

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