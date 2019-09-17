هندرسون: الموسم الماضي خسرنا أول مباراة في دوري الأبطال وفزنا باللقب

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 23:51

كتب : FilGoal

دوري الأبطال - نابولي - ليفربول

أرجع جوردان هندرسون قائد ولاعب وسط ليفربول الإنجليزي هزيمة فريقه أمام نابولي الإيطالي لإهدار بطل أوروبا للكثير من الفرص السهلة أمام المرمى.

وفاز نابولي على ليفربول بثنائية دون رد في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت بملعب سان باولو معقل الفريق الإيطالي.

وقال هندرسون عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "ليس من الجيد أن نخسر اللقاء الأول لنا في البطولة".

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وأضاف "خلقنا الكثير من الفرص أمام المرمى لكننا لم نسجل، ومنحانهم الفرصة لأن يسجلوا ويتقدموا علينا في النتيجة".

وأكمل "كذلك ارتكبنا عدة أخطاء في الهجوم والدفاع نتج عنها هدفين في مرمانا".

وعن ركلة جزاء نابولي في المباراة قال: "لا أعتقد أنها صحيحة".

وشدد هندرسون "علينا أن نعود بقوة في المباراة المقبلة".

وأتم تصريحاته "الموسم الماضي خسرنا المباراة الأولى ثم فزنا باللقب في النهاية، أتمنى تكرار هذا الأمر مرة ثانية".

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