هندرسون: الموسم الماضي خسرنا أول مباراة في دوري الأبطال وفزنا باللقب

أرجع جوردان هندرسون قائد ولاعب وسط ليفربول الإنجليزي هزيمة فريقه أمام نابولي الإيطالي لإهدار بطل أوروبا للكثير من الفرص السهلة أمام المرمى.

وفاز نابولي على ليفربول بثنائية دون رد في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت بملعب سان باولو معقل الفريق الإيطالي.

وقال هندرسون عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "ليس من الجيد أن نخسر اللقاء الأول لنا في البطولة".

وأضاف "خلقنا الكثير من الفرص أمام المرمى لكننا لم نسجل، ومنحانهم الفرصة لأن يسجلوا ويتقدموا علينا في النتيجة".

وأكمل "كذلك ارتكبنا عدة أخطاء في الهجوم والدفاع نتج عنها هدفين في مرمانا".

وعن ركلة جزاء نابولي في المباراة قال: "لا أعتقد أنها صحيحة".

وشدد هندرسون "علينا أن نعود بقوة في المباراة المقبلة".

وأتم تصريحاته "الموسم الماضي خسرنا المباراة الأولى ثم فزنا باللقب في النهاية، أتمنى تكرار هذا الأمر مرة ثانية".

اقرأ أيضا:

بالفيديو - عقدة سان باولو مستمرة.. نابولي يُسقط ليفربول

بالفيديو - شتيجن يمنع برشلونة من السقوط أمام دورتموند في ليلة عودة ميسي

بالفيديو - الهزيمة الأولى في أوروبا مع لامبارد.. فالنسيا يفوز على تشيلسي

خبر في الجول - العاشر.. أحمد حمدي إلى الجونة بـ7 ملايين جنيه وبنود خاصة

كلوب عن الخسارة أمام نابولي: لم نكن سيئين.. والهدف الثاني ساذج

بالفيديو - كتب التاريخ بهاتريك ذهبي.. هالاند يقود سالزبورج لاكتساح جنك بسداسية