بتروجت: نقاطع الدرجة الثانية.. كيف يستمر الدوري في وجود حكم نهائي؟

أعلن أحمد فهيم نائب رئيس بتروجت مقاطعة ناديه لإجراءات دوري الممتاز (ب)، وأولها قرعة البطولة يوم الأربعاء.

وقال فهيم لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "نستغرب إجراء قرعة الدوري رغم وجود حكم نهائي لصالح الأندية الثلاثة التي هبطت الموسم الماضي بعدم صحة هبوطهم".

وأضاف "ذهبنا لاتحاد الكرة، وأبلغنا وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي بأنه لا يوجد حل لمشكلتنا".

وشدد "اتحاد الكرة تجاهل الأمر، والكل يعلم ذلك".

وأتم "نقاطع إجراءات الممتاز ب كنوع من الاعتراض".

وكانت أندية بتروجت والداخلية والنجوم أقاموا دعوى ضد اتحاد الكرة بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدوري اعتراضا على "عدم تكافؤ الفرص" بسبب التأجيلات، وحصلوا على حكم بذلك.

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