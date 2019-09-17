ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: باريس سان جيرمان مرشح للفوز بدوري الأبطال

يرى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن منافسه باريس سان جيرمان أحد المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا قبل مواجهة الفريقين يوم الأربعاء في أولى جولات دور المجموعات.

واستهل زيزو مؤتمره الصحفي بالحديث عن لاعبه إدين هازارد قائلا: "هازارد جاهز تماما للعب المباراة، لديه الكثير من التصميم والطموح لفعل شيء كبير لهذا النادي.. دع هازارد يستقر وسترى ما يمكن أن يفعله".

وعن مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي يقدم مستويات رائعة خلال الآونة الأخيرة "بنزيمة ليس مجرد هداف، بالرغم من أنه يسجل أكثر الآن، لكنه في الغالب لاعب جماعي وهذا أكثر ما يهمني".

وأضاف "بنزيمة دائمًا ما يملك دافعا للفوز، لكن ربما هنا أكثر قليلا بسبب التنافس بين باريس وليون".

من الأهم الليجا أم دوري الأبطال؟ يجيب المدرب الفرنسي "بالنسبة لريال مدريد كل شيء مُهم".

وتطرق إلى منافسه الفرنسي "باريس سان جيرمان من الفرق المُرشحة للفوز بدوري الأبطال هذا الموسم".

"بالطبع مع نيمار وكافاني ومبابي (يغيبون للإيقاف والإصابة)، فإن باريس سان جيرمان سيكون أفضل.. (ماورو) إيكاردي لاعب ممتاز وقد أثبت ذلك دائمًا. إنه هداف".

وأشار "يمكن أن يلعب جيمس رودريجيز في العديد من المراكز، لكن صحيح أنه كلما كان قريبا من الهجوم كان أفضل، إنه لاعب مهم ونريده أن يكون مرتاحا".

وبشأن حارسه السابق كيلور نافاس الذي بات في صفوف بي إس جي": "نملك الكثير من الاحترام لنافاس، أتمنى له التوفيق دائما، إلا غدا :D".

وأتم مؤتمره "سعداء ببدء منافسة جديدة، نعلم أن باريس خصم معقد، لكننا مستعدون لذلك".

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