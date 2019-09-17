ليلة_الأبطال - مؤتمر كوفاتش: سنذهب أبعد مما وصلنا له الموسم الماضي

يثق نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني أن فريقه سيذهب في دوري أبطال أوروبا إلى أدوار أبعد مما وصل لها في البطولة الموسم الماضي.

ويفتتح بايرن مشواره في دوري الأبطال بمواجهة ريد ستار بلجراد الصربي في الجولة الأولى لمجموعات البطولة.

وقال كوفاتش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نحن في موسم جديد وبداية جديد، هدفنا الأول هو تخطي دور المجموعات وأنا واثق أننا سنذهب أبعد مما وصلنا له الموسم الماضي".

وخرج بايرن ميونيخ من دور الـ16 لدوري الأبطال في الموسم الماضي أمام ليفربول الإنجليزي الذي حصد اللقب.

كوفاتش واصل حديثه "بواتينج سيواصل اللعب بعدما قدم مستوى جيد أمام لايبزج رغم غيابه لعدة أسابيع، ولدينا الكثير من اللاعبين الجيدين في الدفاع".

وأكمل "أما دافيد ألابا سيغيب بحد أقصى 3 أسابيع".

وبشأن فيليبي كوتينيو قال كوفاتش "إنه مناسب لفريقنا ويحب اللعب في مركز صانع الألعاب، لذلك سنحاول أن نمنحه ذلك".

ويقع بايرن في المجموعة الثانية لدوري الأبطال بجانب ريد ستار بلجراد وأوليمبياكوس اليوناني وتوتنام الإنجليزي.

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