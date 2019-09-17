ليلة_الأبطال - مؤتمر توخيل: مواجهة ريال مدريد ليست حاسمة.. وبنزيمة لا ينال حقه

اعترف توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان بأهمية مواجهة فريقه أمام ريال مدريد ولكنه شدد في الوقت نفسه على أنها ليست حاسمة.

ريال مدريد يحل ضيفا على فريق العاصمة الفرنسية في ملعب حديقة الأمراء بالجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "لا نريد أن نلعب بشكل سلبي. ريال مدريد فريق قوي وشجاع، سيستحوذ على الكرة ولديه الخبرة في الأبطال".

وأضاف "سنلعب بشراسة لنحاول الحصول على الكرة ومحاولة إيجاد حلول. هي مباراة مهمة ولكنها ليست حاسمة، سنحاول الفوز بها من أجل جماهيرنا".

وعن حارسه الكوستاريكي، أشاد "كيلور نافاس كان حارس ريال مدريد لمدة طويلة وقد نجح هناك، الجودة واضحة. مركز الحارس خاص في كرة القدم، الحارس مطالب بتحمل مسؤولية أخطائه ويجب أن يكون قوي ذهنيا".

وأكمل "عندما تكون حارسا للريال لسنوات عديدة يجب أن تكون قويا ونحن سعداء لكونه معنا".

وأنهى تصريحاته بمديح مهاجم ريال مدريد الفرنسي "كريم بنزيمة أحد أكثر اللاعبين الذين لا ينالون حقهم من المديح في عالم كرة القدم. إنه مهاجم ريال مدريد الأساسي منذ متى؟ 25 عامًا؟ إنه من طرازٍ عالمي".

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