#ليلة_الأبطال - مؤتمر جوارديولا: لن اشتكي.. قبلت التحدي وسألعب بمدافع واحد فقط

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 18:59

كتب : FilGoal

جوارديولا

شدد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على صعوبة مباراة فريقه ضد شاختار دونستيك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه لن يشتكي بسبب الإصابات التي تضرب دفاع فريقه.

ويلعب مانشستر سيتي ضد شاختار في الجولة الأولى لمجموعات دوري الأبطال مساء غدا الأربعاء في أوكرانيا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لعبنا هنا في المواسم الثلاث الماضية وفي كل مرة يظهرون بقوة ويلعبون بالطريقة ذاتها وهو ما يجعل المواجهة ضدهم صعبة".

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وأضاف "في الموسم الماضي كان شاختار أحد أكثر الفرق تنظيما في البطولة والآن هم كذلك، يغلقون المساحات وينفذون المرتدات بشكل مقتن، نأمل أن نتمكن من فرض أسلوبنا في المباراة".

وأكمل "الفوز دائما بالمباراة الأولى في دوري الأبطال يجعل المهمة سهلة في التأهل، نحن فريق قوي وأمامنا 6 مباريات وعلينا أن نتوخى الحذر".

ثم انتقل جوارديولا للحديث عن الإصابات والغيابات في فريقه.

ويغيب ثنائي الدفاع جون ستونز وإيمريك لابورت بسبب الإصابة.

وأوضح جوارديولا: "هذه الغيابات تمثل بالنسبة لي نوع من التحدي والغموض التكتيكي في الملعب لأنني الآن لا أملك سوى مدافع واحد فقط وهو نيكولاس أوتاميندي".

وأردف "سنعتمد على فيرناندينيو في الدفاع بالإضافة إلى الثنائي الشاب إريك جارسيا وتايلور هاروود لحين عودة المصابين".

وأتم بيب "ما لن نفعله هو الشكوى أننا غير قادرين على اللعب في ظل الغيابات التي تضرف الفريق، سنبذل جهدا إضافية وأنا أحب مثل هذه التحديات".

مانشستر سيتي يقع في المجموعة الثالثة لدوري الأبطال بجانب شاختار ودينامو زغرب الكرواتي وأتالاتنا الإيطالي.

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