قال نادر شوقي مدير شركة 11 المديرة لنادي الجونة، إن مفاوضات ضم أحمد حمدي لاعب وسط الأهلي مازالت مستمرة.

وشدد شوقي في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم يتم حسم أي شيء حتى الآن".

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن الأهلي طلب من نادر شوقي إقناع حمدي (21 عاما) بالانتقال إلى الأخير بعدما لعب له في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وشارك حمدي لاعب الوسط في 14 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

وخرج اللاعب من قائمة الأهلي في معظم مباريات النصف الأول من الموسم الماضي مما اضطره للبحث عن فرصة للمشاركة.

واستعار الجونة 6 لاعبين من الأهلي هم باسم علي وعمر رضوان وعمرو السعداوي وأكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر وانتدب 3 آخرين كانوا يرتدون القميص الأحمر هم إسلام محارب وعمرو بركات ومحمد نجيب.

ويستهل الجونة مشواره في الموسم الجديد من الدوري بمواجهة ضيفه الإسماعيلي يوم السبت.

ويقود الجونة المدرب الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش الذي تولى المهمة خلفا لحمادة صدقي الذي قاد النادي في الموسم الماضي.

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