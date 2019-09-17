خطوط سير جماهير الأهلي والزمالك وبوابات دخولهم في السوبر

حدد الاجتماع الأمني لمباراة كأس السوبر المصر بين الأهلي والزمالك بوابات دخول جماهير فريقين وطريقهم للملعب.

وأعلن اتحاد الكرة أن جمهور الزمالك سيسلك محور التعمير عن طريق منطقة الكيلو 21.

أما جمهور الأهلي فيدخل من مدخل الهوارية على الطريق الصحراوي.

وتم تخصيص الجهة اليمنى لجمهور الزمالك وتحدد بوابة 10 لدخول حاملي تذاكر الدرجة الموحدة وبوابة 2 لدخول حاملي الدرجة الأولى.

وتم تحديد بوابة 7 لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادي الأهلي وبوابة 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى من جمهور الأهلي.

فيما تم تحديد بوابة 4 لدخول الفريقين وبوابة 1 لكبار الشخصيات والإعلام الذين تحدد أعدادهم بـ 150 صحفيا و75 مصورا.

ويستضيف استاد برج العرب القمة المرتقبة بين القطبين، يخوض الأهلي المباراة باعتباره بطل الدوري ويشارك الزمالك باعتباره بطل كأس مصر.

وعاد الناديان من رحلتين بعيدتين في إفريقيا، فاز الأهلي في غينيا الاستوائية على كانوسبورت بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وفي نفس المرحلة خسر الزمالك في السنغال أمام جينيراسيون فوت بنتيجة 2-1.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز يوم السبت ويلعب في الجولة الأولى الأهلي ضد سموحة بين يواجه الزمالك فريق الاتحاد.

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