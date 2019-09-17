ليلة_الأبطال - نابولي وليفربول.. بطل أوروبا يأمل في تفادي رقم سيئ بإيطاليا

حينما يحل ليفربول ضيفا اليوم الثلاثاء على ملعب سان باولو لملاقاة نابولي سيكون في فكر مدرب يورجن كلوب عدم تكرار الرقم السيئ الذي حظي به الموسم الماضي.

خلال الموسم الماضي نحو مشوار التتويج باللقب خسر ليفربول أربع مباريات كان أسوأهم كأداء وليس كنتيجة مواجهة نابولي.

لماذا؟

خلال تلك المواجهة في إيطاليا التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد سدد نابولي 16 مرة من بينهم أربع مرات على مرمى الفريق الإيطالي.

في المقابل سدد ليفربول الكرة ثماني مرات.. هل تعلم كم تصويبة كانت على مرمى الفريق الإيطالي؟

صفر.

كانت هذه واحدة من المباريات القليلة إن لم تكن النادرة التي فشل فيها هجوم ليفربول المُدمر في تهديد مرمى خصمه.

والآن يأمل كلوب أن يكون ثلاثي الهجوم بقيادة محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو في أوج تألقهم للخروج بثلاث نقاط هامة وثمينة في بداية مشواره في دوري الأبطال.

تاريخ غير جيد

في المدينة التي يعشق أهلها الأيقونة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا لم يحقق ليفربول الفوز في خلال زيارتيه لها.

في المرة الأولى التقى الفريقان في دور المجموعات في الدوري الأوروبي في موسم 2010-2011 وتعادلا سلبيا بدون أهداف.

الزيارة الثانية كانت الموسم الماضي ولكن في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وخسر ليفربول بهدف دون رد.

والآن كيف ستكون الزيارة الثالثة لبطال أوروبا؟

إجمالا التقى الفريقان أربع مرات فاز ليفربول في مرتين وخسر واحدة وتعادلا سويا في مواجهة وحيدة.

لن يكون بمقدور حارس ليفربول أليسون بيكر وديفوك أوريجي ونابي كيتا المشاركة في المباراة للإصابة، فيما يظل أندرو روبرتسون محل شك.

في الناحية الأخرى تماثل لورينزو إنسيني للشفاء أما السيد هساي وأركاديوس ميليك فمشاركتهما محل شك حتى الىن.

ويلعب ليفربول ونابولي في المجموعة الخامسة بجوار كل من ريد بول سالزبورج النماسيو وجنك البلجيكي.

كيف بدأ الفريقان الموسم؟

ليفربول يسير بشكل ولا أروع ويتصدر الدوري الإنجليزي عقب مرور خمس جولات بعدما فاز في كل مبارياته.

وسجل هجوم ليفربول 15 هدفا واستقبل أربعة، بمعدل إحراز ثلاثة أهداف في كل لقاء.

أما في إيطاليا فنابولي بدأ بشكل جيد يحتل المركز الخامس بست نقاط بعد مرور ثلاث جولات.

وسجل هجوم تسعة أهداف ولكن على عكس قوته فإن دفاعه لم يكن جيدا فاستقبلت شباكه سبعة أهداف.

وهنا تحدي خاص لكتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي الذي يمني نفسه بتكرار انتصار الموسم الماضي لكن عليه أولا علاج مشاكله الدفاعية.

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