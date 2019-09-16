الخطيب: ما حققه لاعبو الأهلي يجعلنا نشعر بالفخر.. وتحية لمؤمن زكريا

أعرب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عن فخر ناديه بكل اللاعبين الذين حققوا إنجازات وبطولات في الأونة الأخيرة سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات المصرية المختلفة.

وقال الخطيب خلال الحفل الذي أقيم في فرع الأهلي بمدينة نصر اليوم الاثنين: "سعداء للغاية بما حققه أبناء الأهلي من نجاحات على جميع الأصعدة لرفع اسم نادينا واسم مصر".

وواصل "ما حثد هو تخليد لمسيرة لاعبينا عبر التاريخ في الفوز بالبطولات المختلفة".

وأكمل "فخور بكل الأبطال ومن اجتهد وحقق بطولات أسعدت الجميع، هذه النجاحات تجعلهم فخورين بأنفسهم وبما حققوه لأن التاريخ سيكتب ذلك".

وأتم الخطيب حديثه مطالبا اللاعبين بمواصلة العمل والاجتهاد للصعود المستمر على منصات التويج.

وحرص مجلس إدارة الأهلي خلال الحفل على دعم لاعب فريق كرة القدم مؤمن زكريا بعدما عُرض فيديو يتضمن أهداف اللاعب.

وحرص الخطيب وإدارة الأهلي على الوقوف وإرسال تحية خاص لمؤمن الذي يسافر إلى ألمانيا في الـ20 من شهر سبتمبر الجاري لبدء برنامجه العلاجي.

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