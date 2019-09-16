اعتزال السيد حمدي

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 - 21:35

كتب : أحمد شاكر

السيد حمدي

أعلن السيد حمدي مهاجم الأهلي الأسبق اعتزاله كرة القدم رسميا.

السيد حمدي

النادي : الترسانة

الأهلي

وتحدث السيد حمدي لبرنامج "في الاستاد" عبر إذاعة "نجوم إف إم" قائلا: "تعرضت لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مؤخرا".

وواصل "الإصابة في مثل سني قللت من عزيمتي في الاستمرار وراض تماما عما قدمته خلال 17 عاما".

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وتعرض السيد حمدي للإصابة خلال تواجده مع الترسانة الموسم الماضي.

المهاجم صاحب الـ35 عاما لعب في صفوف العديد من الفرق مثل المقاولون العرب ومياه البحيرة وطنطا وبتروجيت والأهلي ومصر للمقاصة والمصري والداخلية والترسانة.

وتوج السيد حمدي بلقب كأس أمم إفريقيا 2010 رفقة منتخب مصر.

ومع الأهلي توج بلقب الدوري ولقبين لدوري أبطال إفريقيا ومثلهما للسوبر وشارك في كأس العالم للأندية مرتين.

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