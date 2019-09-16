كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة حقيقة عقد حسام حسن مدرب الفريق لجلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة من أجل تدريب منتخب مصر.

وقال فرج عامر: "لا أساس من الصحة على الإطلاق لكل ما يقال بخصوص حسام حسن".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "حسام حسن لم يعقد أي جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة ولم يغادر الإسكندرية من الأساس مثلما يُقال".

وواصل "كذلك لم يتحدث معي أي أحد من مسؤولي اتحاد الكرة. لم يحدث أي شيء".

وأكمل حديثه قائلا: "إذا طُلب من حسام حسن تدريب منتخب مصر، بكل تأكيد لن أقف في طريقه مهما كانت الإضرار على فريقنا. نحن نتحدث عن منتخب مصر".

واعترف إيهاب جلال مدرب المصري صاحب الـ 52 عاما أن الاتحاد المصري لكرة القدم يفاوضه لتدريب الفراعنة، وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن اللاعب الأسبق للمصري والإسماعيلي يتقدم سباق المرشحين لقيادة منتخب مصر. (التفاصيل)

الحماس واللعب بكل قوة والقتال في الملعب. هي الصفات التي تقفز إلى أذهان الجماهير عندما يتم ذكر اسم حسام حسن.

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ويتولى حسام حسن مسؤولية تدريب سموحة منذ شهر فبراير الماضي.

صاحب الـ 53 عاما كانت له تجربة سابقة مع المنتخبات ولكن في آسيا من بوابة منتخب الأردن.

وقاد حسام حسن منتخب الأردن للوصول للملحق النهائي للوصول لكأس العالم 2014 ولكنه اصطدم بكتيبة لويس سواريز وإدينسون كافاني، ليحصد منتخب أوروجواي بطاقة الوصول للمونديال.

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