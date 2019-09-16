فانتازي في الجول

أهلا بكم في فانتازي الدوري المصري المقدم لكم من FilGoal.com.. فما هي قواعد احتساب النقاط والجوائز؟

في البداية يمكنك التسجيل الآن عبر Fantasy.Filgoal.com واستعد للتنافس مع أصدقائك في دوريات ومجموعات خاصة، وفي الترتيب العام.

وفيما يلي قواعد اللعبة:

أخبار متعلقة في الجول يقدم لكم: فانتازي الدوري المصري

** كل مستخدم يختار 15 لاعبا من فرق الدوري. حارسا مرمى و5 مدافعين و5 لاعبي وسط ملعب و3 مهاجمين باستعمال 100 مليون جنيه يتم منحها لك.

** يمكنك فقط اختيار 3 لاعبين من كل فريق، ويختار المستخدم تشكيله الأساسي المكون من 11 لاعبا قبل بداية الجولة، قبل ساعة من بداية أول مباراة فيها.

** يمكنك بيع وشراء اللاعبين بحصد أقصى لاعب واحد في الجولة مجانا. أي انتقال أكثر من الحد الأقصى للانتقالات المجانية سيكلفك نقاط من رصيدك.

** على كل مستخدم اختيار قائدا لفريقه يتم مضاعفة نقاطه في الحساب النهائي.

** ويحصل المستخدم على النقاط استنادا لما يقدمه لاعبيه في المباريات، وفي حال عدم مشاركة أحد لاعبيه الأساسيين يحصل على نقاط أول لاعب احتياطي لديه.

وفيما يلي طريقة احتساب النقاط:

** المشاركة: نقطة واحدة.

** المشاركة لأكثر من 60 دقيقة: نقطتان.

** صناعة هدف: 3 نقاط.

** الحصول على ركلة جزاء: نقطتان.

** التسبب في ركلة جزاء: -1.

** إهدار ركلة جزاء: -2.

** تلقي بطاقة صفراء: -1.

** تلقي بطاقة حمراء: -3.

** تسجيل هدف بالخطأ في مرمى فريقك: -3.

وفيما يلي توزيع النقاط على كل مركز:

حراس المرمى

** التسجيل: 6 نقاط.

** صناعة هدف: 3 نقاط

** التصدي لركلة جزاء: 5 نقاط.

** الحفاظ على شباكه نظيفة: 4 نقاط.

** تصدي هام: نقطة.

** تلقي هدف: -1.

المدافعون

** التسجيل: 6 نقاط.

** صناعة هدف: 3 نقاط

** الحفاظ على الشباك نظيفة: 4 نقاط.

** تلقي هدف: -1.

لاعبو الوسط

** التسجيل: 5 نقاط.

** صناعة هدف: 3 نقاط

** الحفاظ على الشباك نظيفة: نقطة.

الهجوم

** التسجيل: 4 نقاط.

** صناعة هدف: 3 نقاط

يمكنك أيضا إضافة نقاط إلى رصيدك باستعمال بعض الخيارات مثل:

** نقاط الدكة في حال تفعيلك لهذا الخيار، سيتم إضافة نقاط لاعبيك الاحتياطيين في نقاطك الإجمالية في الجولة المقبلة. يمكن استخدام هذا الخيار مرتين في الموسم، ويمكن إلغائه قبل بداية الجولة بساعة.

** انتقالات مجانية. يُمكنك هذا الخيار من إجراء كل الانتقالات التي تريدها دون الخصم من نقاطك. يتم إخلاء فريقك من اللاعبين ويعاد إليك الـ100 مليون جنيه، وتقوم بإنشاء فريقك من البداية. ويمكنك استخدام هذا الخيار 3 مرات خلال الموسم، ولا يمكن إلغائه بفور تفعيله.

** الكابتن x3 بدلا من الحصول على نقاط الكابتن مضاعفة. يُمكنك هذا الخيار من الحصول عليها مضروبة في 3. هذا الخيار يمكن استخدامه مرة واحدة فقط في الموسم ويمكن إلغائه قبل بداية الجولة بساعة. هذا بجانب نقاط إضافية‎ في كل جولة.

الجوائز

** جوائز فانتازي FilGoal.com ستكون بشكل دوري طوال مسابقة الدوري. أي بعد 5 جولات على سبيل المثال سيتم تتويج الأوائل بالجوائز.

** الجوائز ستكون قيمة ومختلفة بشكل دوري وسيتم الإعلان عنها تباعا من خلال موقع فانتازي في الجول وموقع FilGoal وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

طالع أيضا

5 أشياء تعلمناها من تعادل أرسنال أمام واتفورد

كونتي يحذر برشلونة

يونايتد يجدد عقد دي خيا

ميسي جاهز لدورتموند

الترجي ضد بطل آسيا في مونديال الأندية

رونالدو يبكي على والده