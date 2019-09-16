خاص فيديو في الجول - علي ماهر يجيب على سؤال الـ100 مليون

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 - 23:58

كتب : حامد وجدي أحمد العريان

علي ماهر

إذا كنت مدربا ووضع لك ناديك ميزانية كبيرة للتعاقدات وتدعيم صفوف فريقك تصل إلى 100 مليون جنيه، فماذا ستفعل بهذا المبلغ ومن ستختاره للانضمام لناديك؟

هذا هو السؤال الذي أجاب عليه علي ماهر المدير الفني لـ إنبي لـFilGoal.com.

سؤال الـ100 مليون وغيره من الأسئلة السريعة أجاب عليها علي ماهر خلال مقابلته مع FilGoal.com.

أخبار متعلقة

فانتازي في الجول – تعرف على أغلى اللاعبين.. أيا منهم ستضمه لفريقك؟ فانتازي في الجول – تعرف على قواعد احتساب النقاط والجوائز سموحة يكشف لـ في الجول حقيقة جلسة حسام حسن مع مسؤولي اتحاد الكرة في الجول يقدم لكم: فانتازي الدوري المصري

وهذا ما سنشاهده معنا في الفيديو الآتي:

اقرأ أيضا:

سموحة يكشف لـ في الجول حقيقة جلسة حسام حسن مع مسؤولي اتحاد الكرة

#ليلة_الأبطال- ضربة لـ سان جيران.. غياب مبابي ونيمار وثلاثي آخر أمام ريال مدريد

اعتزال السيد حمدي

الخطيب: ما حققه لاعبو الأهلي يجعلنا نشعر بالفخر.. وتحية لمؤمن زكريا

فانتازي في الجول – تعرف على قواعد احتساب النقاط والجوائز

علي ماهر إنبي الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

عودة دوري أبطال أوروبا.. ليلة البحث عن الصدارة ساعة | دوري أبطال أوروبا
#ليلة_الأبطال - ليفربول ونابولي.. كتيبة كلوب من أجل عدم تكرار رقم سيئ في إيطاليا ساعة | دوري أبطال أوروبا
دورتموند وبرشلونة.. معركة السيطرة ساعة | تقرير في الجول
فيديو في الجول - علي ماهر يجيب على سؤال الـ100 مليون ساعة | الدوري المصري
الغندور: الدوريات الأوروبية تُصعب استقدام حكم أوروبي لإدارة السوبر 2 ساعة | الدوري المصري
فانتازي في الجول – تعرف على أغلى اللاعبين.. أيا منهم ستضمه لفريقك؟ 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 3 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 4 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية

قد ينال إعجابك