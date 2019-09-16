إذا كنت مدربا ووضع لك ناديك ميزانية كبيرة للتعاقدات وتدعيم صفوف فريقك تصل إلى 100 مليون جنيه، فماذا ستفعل بهذا المبلغ ومن ستختاره للانضمام لناديك؟

هذا هو السؤال الذي أجاب عليه علي ماهر المدير الفني لـ إنبي لـFilGoal.com.

سؤال الـ100 مليون وغيره من الأسئلة السريعة أجاب عليها علي ماهر خلال مقابلته مع FilGoal.com.

وهذا ما سنشاهده معنا في الفيديو الآتي:

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