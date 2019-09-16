الغندور: الدوريات الأوروبية تُصعب استقدام حكم أوروبي لإدارة السوبر

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 - 23:49

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

شدد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم على صعوبة استقدام حكم أوروبي لإدارة مباراة السوبر المصري.

ويلعب الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل بملعب برج العرب.

وقال الغندور عبر قناة صدى البلد: "مباراة السوبر تقام يوم الجمعة وقبل يومي السبت والأحد والذي يشهدان إقامة جميع مباريات الدوريات الأوروبية".

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وأضاف "لذلك معظم الحكام في قارة أوروبا يكون لديهم ارتباطات بإدارة المباريات خلال يومي السبت والأحد".

وشرح "هذا الأمر يجعل مهمة استقدام حكم أوروبي لإدارة المباراة صعب للغاية ويجب أن تعل الجماهير ذلك".

وأتم تصريحاته "إذا توافر لدينا العديد من الاختيارات سنختار الأفضل، ولكن إذا لم يكن أمامنا سوى خيار واحد فقط سنستقر عليه".

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