أهلا بكم في فانتازي الدوري المصري المقدم لكم من FilGoal.com فمن هم أغلى اللاعبين في اللعبة؟

في البداية يمكنك التسجيل الآن عبر Fantasy.Filgoal.com واستعد للتنافس مع أصدقائك في دوريات ومجموعات خاصة، وفي الترتيب العام.

وفيما يلي أغلى اللاعبين في فانتازي الدوري المصري مع FilGoal.com:

** رمضان صبحي (الأهلي) – أشرف بنشرقي (الزمالك) – جون أنتوي (بيراميدز) = 10 ملايين جنيه.

** محمود عبد الرازق "شيكابالا" = 9.5 مليون جنيه.

** عبد الله السعيد (بيراميدز) – وليد أزارو (الأهلي) – أحمد علي (بيراميدز) إيريك تراوري (بيراميدز) = 9 ملايين جنيه.

** صلاح محسن (الأهلي) – مصطفى محمد (الزمالك) – محمد مجدي أفشة (الأهلي) – حسين الشحات (الأهلي) – إسلام عيسى (بيراميدز) = 8.5 مليون جنيه.

وفيما يلي طريقة احتساب النقاط:

** المشاركة: نقطة واحدة.

** المشاركة لأكثر من 60 دقيقة: نقطتان.

** صناعة هدف: 3 نقاط.

** الحصول على ركلة جزاء: نقطتان.

** التسبب في ركلة جزاء: -1.

** إهدار ركلة جزاء: -2.

** تلقي بطاقة صفراء: -1.

** تلقي بطاقة حمراء: -3.

** تسجيل هدف بالخطأ في مرمى فريقك: -3.

ويمكنك معرفة القواعد والجوائز من هنا

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فانتازي في الجول – تعرف على قواعد احتساب النقاط والجوائز