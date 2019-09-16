بالفيديو - المحمدي يتسبب في طرد.. التعادل يحكم مواجهة أستون فيلا ووست هام

خرج آرثر ماسوكو لاعب وست هام مطرودا بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية لتدخله على أحمد المحمدي. هذا أبرز ما حدث في لقاء أستون فيلا ووست هام.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أحمد المحمدي النادي : أستون فيلا أستون فيلا

أستون فيلا تعادل سلبيا مع وست هام في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وغاب عن أستون فيلا في المباراة محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر بعدما تعرض للطرد في المواجهة السابقة في الدوري، بينما جلس المحمدي على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 66.

واعتمد دين سميز المدير الفني لأستون فيلا على اللاعب مارفيلس ناكامبا لاعب منتخب زيمبابوي في وسط الملعب بجانب الثنائي جيمس ماكلين وجاك جريليش، مع تغيير طريقة اللعب إلى 4-3-3 بدلا من 4-3-2-1 وفي وجود ثلاثي الهجوم أنور الغازي وجوتا وويسلي، وذلك بسبب غياب تريزيجيه الذي يشغل مركز الجناح الأيسر.

وشارك أحمد المحمدي قائد المنتخب في الدقيقة 66 من المباراة.

وتعرض آرثر ماسواكو لاعب وسط وست هام للطرد في الدقيقة 67 بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل على المحمدي.

بهذا التعادل رفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 4 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ووصل وست هام إلى النقطة 8 في المركز الثامن.

ويعود تريزيجيه لأستون فيلا في المباراة المقبلة في الدوري الإنجليزي ضد أرسنال يوم الأحد المقبل.

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