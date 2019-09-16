كونتي: برشلونة لن يكون سعيدا بمواجهة إنتر

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 - 16:24

كتب : FilGoal

كونتي - إنتر

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر أن برشلونة لن يكون سعيدا بمواجهة فريقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويقع الفريقان في مجموعة واحدة في دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، وفاز برشلونة ذهابا 2-0 وتعادل 1-1 إيابا وقتها.

وقال كونتي لموقع ويفا الرسمي: "نريد أن نجعل جماهيرنا فخورين بما نقدمه من كرة قدم".

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وتابع "وجود برشلونة في مجموعتنا أمر رائع، هذا يدفعنا لتقديم أفضل ما لدينا".

وأوضح كونتي "أعتقد أيضا أنهم لن يسعدهم مواجهة إنتر، لكن مواجهة الفرق الكبرى ستكون أفضل لنا لنعرف إلى ماذا وصلنا".

وشدد كونتي "أعلم مدى صعوبة الفوز بدوري أبطال أوروبا وكم هو مؤلم خسارة نهائي، هي منافسة يمكن تغير كل شئ فيها".

وأضاف المدير الفني لإنتر "هناك العديد من العوامل يجب مراعاتها مثل الشكل وقائمة الفريق".

وأتم تصريحاته "من الصعب تحديد الأهداف، لكن سنرى ماذا سيحدث المهم بالنسبة لي هو إعطاء 110% ولا سبيل للندم".

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