رسميا - دي خيا مستمر مع مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميا تمديد تعاقده مع حارسه الإسباني دافيد دي خيا.

وذكر النادي عبر موقعه أن دي خيا وقع على عقد جديد يربطه بالنادي حتى صيف 2023، مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

كان العقد الحالي لدي خيا مع الفريق يمتد حتى 2020.

لم يعلن النادي الراتب الذي اتفق عليه مع اللاعب ولكن صحيفة تايمز الإنجليزية أفادت أن يونايتد عرض التجديد على ديفيد دي خيا (28 عاما)، وتنازل في المفاوضات مع ممثلي اللاعب بعدم وضع بند في العقد موجود في عقود بقية لاعبي الفريق، بند يتعلق بخفض قيمة الراتب في حال عدم مشاركة النادي في دوري أبطال أوروبا.

وعرض النادي الإنجليزي على اللاعب الإسباني التجديد لمدة 4 مواسم مقابل منحه راتب سنوي قدره 13.5 مليون جنيه إسترليني بعد خصم الضرائب، حسب التقرير.

ويوجد بند في عقود لاعبي فريق الشياطين الحمر ينص على خفض قيمة الراتب بنسبة 25% إن لم يتأهل الفريق إلى دوري الأبطال، البطولة القارية التي تدر أرباحا كبيرة على الأندية المشاركة فيها.

وأشارت تايمز إلى أنه في حال عدم تأهل يونايتد للبطولة، سينخفض راتب بوجبا ويصبح أقل مما يتقاضى دي خيا وفقا للعقد الجديد المقدم للأخير.

ويلعب دي خيا، حارس منتخب لاروخا، في يونايتد منذ 2011 حين انتقل من أتليتكو مدريد مقابل 25 مليون يورو.

وقدم دي خيا مستوى مذهلا في إنجلترا على مدار المواسم السابقة جعله ضمن أفضل حراس المرمى في العالم.

وترغب أندية عديدة في انتداب دي خيا، وفي 2015 كان ريال مدريد قاب قوسين أو أدنى من الحصول على خدماته.

وشارك دي خيا في 5 مباريات بالموسم الحالي للدوري الإنجليزي واستقبل 4 أهداف ويحتل فريقه المركز الرابع في ترتيب البطولة ورصيده 8 نقاط.

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