مونديال الأندية - السد في طريق ليفربول والترجي يواجه بطل آسيا

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية عن وقوع نادي ليفربول بطل أوروبا في طريق الفائز من مواجهة مونتيري المكسيكي مع الفائز من (السد أمام يانجين سبورت).

وتقام البطولة في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر المقبل في قطر للمرة الأولى، وبمشاركة 7 فرق.

يلعب السد القطري بطل مسابقة الدولة المنظمة أمام فريق يانجين سبورت يوم 11 ديسمبر.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي في ربع النهائي يوم 14 من ديسمبر.

ويصعد الفائز من مباراة ربع النهائي إلى مواجهة ليفربول في نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر يلعب الترجي التونسي بطل إفريقيا أمام بطل آسيا الذي لم يتحدد بعد حتى الآن، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد أيضا في نصف النهائي.

وبطل أمريكا الجنوبية سيكون واحدا من فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت من الأرجنتين أو فلامينجو وجريميو من البرازيل.

وتقام البطولة في نسختها الـ 16 ولم يخرج اللقب عن أوروبا في أخر 6 نسخ، وفاز ريال مدريد بأخر ثلاثة ألقاب.

وشارك ليفربول مرة واحدة عام 2005 وحصل على وصافة تلك النسخة بعد الخسارة أمام ساوباولو.

اقرأ أيضا

فيديو في الجول - مختار مختار يرشح إيهاب جلال لتدريب المنتخب.. تعرف على الأسباب

بالفيديو - هل ودع إيهاب جلال المصري تمهيدا لقيادة المنتخب؟

فتح الله يعلن اعتزاله كرة القدم.. "لم أكن متحمسا للعروض المقدمة"

خبر في الجول - ميتشو يحسم موقف مدرب حراس المرمى بعد السوبر.. ومحلل أداء في الصورة

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر