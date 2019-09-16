#ليلة_الأبطال- ضربة لـ سان جيرمان.. غياب مبابي ونيمار وثلاثي آخر أمام ريال مدريد
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 - 21:37
كتب : FilGoal
أعلن نادي باريس سان جيرمان غياب الثنائي كيليان مبابي وإدينسون كافاني عن مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
نيمار
النادي : باريس سان جيرمان
ويلعب سان جيرمان ضد ريال مدريد في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.
ولن يعود ثنائي الهجوم للتدريبات سوى بنهاية الأسبوع بعد التعافي من الإصابة.
كذلك لا يزال الثنائي جوليان دراكسلر والظهير الأيمن تيلو كرير يخضع للعلاج وبذلك لن يكون متاحا للمباراة.
أما النجم البرازيلي نيمار العائد للتو من الإصابة لن يشارك في المباراة بسبب الإيقاف لمدة 3 مباريات بعد هجومه على الحكام عقب مواجهة مانشستر يونايتد في دور الـ16 الموسم الماضي.
ويقع سان جيرمان في المجموعة الأولى لدوري الأبطال رفقة ريال مدريد الإسباني وجلاتاسراي التركي وكلوب بروج البلجيكي.
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