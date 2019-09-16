رئيس الإسماعيلي: لاعبو الفريق والجماهير كانوا على قدر المسؤولية أمام أهلي بني غازي

أشاد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي بالشكل الذي ظهر عليه الفريق أمام أهلي بني غازي الليبي الجمعة الماضية في البطولة العربية.

وفاز الإسماعيلي علي أهلي بني غازي بأربعة أهداف لهدفين في ملعب الإسماعيلية في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية.

وقال إبراهيم عثمان في تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلي: "الفريق والجمهور كانوا على قدر المسؤولية في المباراة ما ساهم في تحقيق نتيجة مريحة قبل لقاء الإياب في تونس".

وأكمل "أشكر أيضا الجهاز الفني للفريق بعد ما بذلوه من جهد كبير مع الفريق خلال الفترة الأخيرة لتحقيق الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى".

وأتم إبراهيم عثمان "جمهور الفريق كان رائعا وتشجيعه كان مثاليا وكان مؤازرته رائعة للاعبين".

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