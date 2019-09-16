#ليلة_الأبطال - مؤتمر كلوب: لا أضمن عدم تكرار خسارة 2018 ضد نابولي.. وسان باولو يقلقني

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 - 20:54

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول - مؤتمر صحفي

واقعي دائما، رغم أن كفته أرجح باعتباره بطل أوروبا حين يحصل ضيفا على نابولي يوم الثلاثاء، لكنه يدرك جيدا صعوبة المواجهة بسبب ما رآه العام الماضي في ميدان صعب هو سان باولو.

مباراة مرتقبة في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، نابولي العنيد مع مدربه المحنك كارلو أنشيلوتي يتحدى ضيفه بطل أوروبا، ليفربول، الذي في نفس المرحلة وعلى نفس الملعب خسر الموسم الماضي بهدف.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول في مؤتمر صحفي:"هل أضمن ألا تتكرر خسارة العام الماضي؟ لا، لكن الأولاد لم يعطونني أي إشارة للتفكير في أمر مثل هذا. فلنستخدم مهاراتنا، نركز في المباراة، ونقاتل لكل شيء. نحاول الوصول للمستوى الذي بلغناه العام الماضي، نريد الحفاظ على ذلك المستوى، وأن نلعب كرة القدم الخاصة بنا، استخدام مهاراتنا وثقتنا بالنفس".

أخبار متعلقة

التشكيل – مع إيقاف تريزيجيه.. المحمدي احتياطي مع أستون فيلا ضد وست هام #ليلة_الأبطال – مؤتمر فالفيردي: خسرنا مرتين في عامين ففشلنا.. نريد استغلال الفرصة الجديدة في الجول يقدم لكم: فانتازي الدوري المصري #ليلة_الأبطال – مؤتمر تير شتيجن: أحذر برشلونة من صرخة الرعب.. وتصريحات نوير غير عادلة

وواصل الألماني "لا نشعر بضغط كوننا الأبطال. مر وقت طويل. هل ستلعب الفرق بشكل مختلف ضدنا؟ لا أعرف. لم أدافع عن اللقب من قبل لأكون قادرا على الإجابة. أتمنى أن نكون جاهزين لذلك. تأثير ملعب سان باولو؟ يقلقني".

وأشار كلوب إلى أن لاعبه أندرو روبرتسون قد يشارك في المباراة رغم أنه غاب عن مران الفريق يوم الإثنين قائلا:"علينا أن ننتظر، الإصابة ليست كبيرة، أبعدناه كإجراء وقائي، لا أثق بنسبة 100% أنه سيكون متاحا للمباراة".

وقع ليفربول مع نابولي في نفس المجموعة بالموسم الماضي لدوري الأبطال، فاز كل فريق بهدف في ملعبه، استطاع ليفربول التأهل كوصيف للمجموعة خلف باريس سان جيرمان وودع نابولي البطولة.

وتضم المجموعة الخامسة في دوري الأبطال بجوار ليفربول ونابولي، ناديا جينك البلجيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.

ليفربول يحل ضيفا على نابولي وفي الجولة الثانية يستضيف ريد بول سالزبورج بينما يلعب نابولي في بلجيكا ضد جينك.

طالع أيضا

5 أشياء تعلمناها من تعادل أرسنال أمام واتفورد

كونتي يحذر برشلونة

يونايتد يجدد عقد دي خيا

ميسي جاهز لدورتموند

الترجي ضد بطل آسيا في مونديال الأندية

رونالدو يبكي على والده

ليفربول نابولي كلوب

نرشح لكم

أخر الأخبار

الخطيب: ما حققه لاعبو الأهلي يجعلنا نشعر بالفخر.. وتحية لمؤمن زكريا 8 دقيقة | مصر
#ليلة_الأبطال - مؤتمر كلوب: لا أضمن عدم تكرار خسارة 2018 ضد نابولي.. وسان باولو يقلقني 23 دقيقة | أوروبا
فانتازي في الجول – تعرف على قواعد احتساب النقاط والجوائز 24 دقيقة | مصر
#ليلة_الأبطال – مؤتمر لامبارد: أحذر اللاعبين من منافسة مختلفة.. ولم أتوقع شيئا من أبراهام 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل – مع إيقاف تريزيجيه.. المحمدي احتياطي مع أستون فيلا ضد وست هام ساعة | أوروبا
#ليلة_الأبطال – مؤتمر فالفيردي: خسرنا مرتين في عامين ففشلنا.. نريد استغلال الفرصة الجديدة ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 3 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 4 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية

قد ينال إعجابك