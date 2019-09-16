#ليلة_الأبطال – مؤتمر لامبارد: أحذر اللاعبين من منافسة مختلفة.. ولم أتوقع شيئا من أبراهام

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 - 20:53

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد - تشيلسي

حذر فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي لاعبيه من المنافسة في دوري أبطال أوروبا مؤكدا أن المواجهات فيها مختلفة كليا عن الدوري الإنجليزي.

وتحدث لامبارد في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الاثنين قائلا: "هذه منافسة بطبيعة مختلفة، ما وجدته في تلك المنافسة كلاعب أن التركيز أهم شيء في كل لقاء".

وأوضح "لا أٌقول عن في الدوري الإنجليزي يمكن أن تهرب بأي شيء ولكن المستوى الأعلى للاعب في دوري الأبطال من حيث أسلوب اللعب المختلف وما يمكن أن يفاجئك".

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وأردف "هناك بعض الفرق تكون رائعة في الهجمات المرتدة ويمكن أن تلحق الأذى بك في ثانية واحدة فقط رغم شعورك إنك المتحكم في كل شيء لذا أهم شيء التركيز".

وعن تألق مهاجم الفريق تامي أبراهام قال: "لم أتوقع أي شيء منه، الحقيقة الوحيدة هو إنني أمنت به ووثقت فيه".

وأكمل لامبارد "أعرف أن الكثير يقال حول منعنا من إبرام انتقالات هو سبب منحنا فرصة للشباب ولكنني شعرت بالحاجة لتامي وأن الوقت مناسب ليحظى بفرصته بسبب إمكانياته".

وأتم "أنا سعيد لتسجيله الأهداف وأعتقد أن هناك المزيد سيأتي منه وسيتحسن كذلك على المستوى الذهني".

ويواجه تشيلسي منافسه فالنسيا في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء في ملعب ستامفورد بريدج لحساب المجموعة الثامنة.

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