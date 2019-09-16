#ليلة_الأبطال – مؤتمر فالفيردي: خسرنا مرتين في عامين ففشلنا.. نريد استغلال الفرصة الجديدة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 - 20:06

كتب : رامي جمال

فالفيردي - برشلونة - مؤتمر صحفي

خلال عامين في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة إرنستو فالفيردي خسر برشلونة مرتين فقط وكلاهما كانا خارج ملعبه وتسببا في إقصائه مباشرة من البطولة.

والآن يطمح المدرب الإسباني في استغلال الفرصة الجديدة التي منحتها له الحياة في دوري الأبطال والبداية ستكون أمام بروسيا دورتموند.

وتحدث فالفيردي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الاثنين قائلا: "أتوقع مباراة صعبة في ملعب سيجنال إيدونا بارك كما هو معتاد دائما".

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وعن مشاركة ميسي عقب شفائه من الإصابة قال: "سنرى غدا، قبل أسبوع لم تكن الأمور واضحة ولكن في المران الأخير هناك تطور كبير".

ويحل برشلونة ضيفا على دورتموند لملاقاته في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة.

أما عن اللاعب الشاب أنسو فاتي قال فالفيردي: "لم أعطه الكثير من المسائل الفنية فلا أحب أن أنصح كثيرا بل يجب أن يعبر اللاعبين عن أنفسهم".

وعن عدم تتويج برشلونة بالبطولة قال فالفيردي: "لم نصل الموسم الماضي للنهائي ولكن كرة القدم تمنحنا فرصا أخرى وعلينا استغلالها".

وأكمل "نريد الفوز في البطولات الكبرى ودوري الأبطال هام جدا لنا".

وأردف "من المبكر الحديث عن صعوبة انتصارنا خارج ملعبنا، خسرنا مرتين في العامين الماضيين فقط في البطولة والمشكلة إنهما كلفانا الإقصاء".

وأتم فالفيردي "الآن علينا البدء من جديد واستغلال كل شيء لصالحنا".

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