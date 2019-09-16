#ليلة_الأبطال – مؤتمر تير شتيجن: أحذر برشلونة من صرخة الرعب.. وتصريحات نوير غير عادلة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 - 19:50

كتب : رامي جمال

برشلونة - تير شتيجن

حذر مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة فريقه من قوة ملعب سيجنال إيدونا بارك وجماهير بروسيا دورتموند قبل ملاقاة الفريق الألماني غدا الثلاثاء.

ويحل برشلونة ضيفا على دورتموند لملاقاته في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة.

وتحدث تير شتيجن في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الاثنين قائلا: "هذا ملعب صعب جدا لقد عانيت هنا كثيرا مع بروسيا مونشنجلادباخ ولكننا سنحاول الفوز غدا".

أخبار متعلقة

سبورت: برشلونة قد يفقد فاتي لـ 7 مباريات ويغيب عن الكلاسيكو مؤتمر أنشيلوتي: أكبر خيبة أمل في حياتي كانت أمام ليفربول.. وأعظم فرحة أيضا بعد تمديد تعاقده.. سولشاير: دي خيا أهم عناصر خلطة العودة لطريق الأمجاد

وأكمل "أعرف مدى صعوبة هذا النادي وملعبه جمهور الفريق مجنون وسيفعل كل شيء للتأثير علينا ولكن علينا منع ذلك".

وأردف "من لا يعرف سيجنال إيدونا بارك فسوف يرى غدا صرخة الرعب من الجماهير".

وأكمل "دائما دوري الأبطال هدف لنا نعم فشلنا الموسم الماضي والآن علينا البداية من جديد".

وعن أبرز عيوب برشلونة مؤخرا قال الحارس الألماني: "لم نتوقع استقبال الكثير من الأهداف وعلينا التحسن في ذلك الجانب".

وبسؤاله عن أزمة تصريحاته المتبادلة مع مواطنه وحارس بايرن ميونيخ مانويل نوير بشأن حراسة مرمى الماكينات أكمل تير شتيجن حديثه "هناك منافسة بيننا إذا نظرنا لما حدث في السنوات الأخيرة أعتقد أن هناك تصريحات غير عادلة".

وأتم "كلنا نريد أن نلعب وهناك منافسة بين الجميع في الفريق ولا أرغب في قول المزيد".

طالع أيضا

5 أشياء تعلمناها من تعادل أرسنال أمام واتفورد

كونتي يحذر برشلونة

يونايتد يجدد عقد دي خيا

ميسي جاهز لدورتموند

الترجي ضد بطل آسيا في مونديال الأندية

رونالدو يبكي على والده

تير شتيجن برشلونة دورتموند ليلة الأبطال نوير

نرشح لكم

أخر الأخبار

الخطيب: ما حققه لاعبو الأهلي يجعلنا نشعر بالفخر.. وتحية لمؤمن زكريا 9 دقيقة | مصر
#ليلة_الأبطال - مؤتمر كلوب: لا أضمن عدم تكرار خسارة 2018 ضد نابولي.. وسان باولو يقلقني 24 دقيقة | أوروبا
فانتازي في الجول – تعرف على قواعد احتساب النقاط والجوائز 25 دقيقة | مصر
#ليلة_الأبطال – مؤتمر لامبارد: أحذر اللاعبين من منافسة مختلفة.. ولم أتوقع شيئا من أبراهام 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل – مع إيقاف تريزيجيه.. المحمدي احتياطي مع أستون فيلا ضد وست هام ساعة | أوروبا
#ليلة_الأبطال – مؤتمر فالفيردي: خسرنا مرتين في عامين ففشلنا.. نريد استغلال الفرصة الجديدة ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 3 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 4 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية

قد ينال إعجابك