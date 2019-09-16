ليلة_الأبطال – مؤتمر تير شتيجن: أحذر برشلونة من صرخة الرعب.. وتصريحات نوير غير عادلة

حذر مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة فريقه من قوة ملعب سيجنال إيدونا بارك وجماهير بروسيا دورتموند قبل ملاقاة الفريق الألماني غدا الثلاثاء.

ويحل برشلونة ضيفا على دورتموند لملاقاته في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة.

وتحدث تير شتيجن في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الاثنين قائلا: "هذا ملعب صعب جدا لقد عانيت هنا كثيرا مع بروسيا مونشنجلادباخ ولكننا سنحاول الفوز غدا".

وأكمل "أعرف مدى صعوبة هذا النادي وملعبه جمهور الفريق مجنون وسيفعل كل شيء للتأثير علينا ولكن علينا منع ذلك".

وأردف "من لا يعرف سيجنال إيدونا بارك فسوف يرى غدا صرخة الرعب من الجماهير".

وأكمل "دائما دوري الأبطال هدف لنا نعم فشلنا الموسم الماضي والآن علينا البداية من جديد".

وعن أبرز عيوب برشلونة مؤخرا قال الحارس الألماني: "لم نتوقع استقبال الكثير من الأهداف وعلينا التحسن في ذلك الجانب".

وبسؤاله عن أزمة تصريحاته المتبادلة مع مواطنه وحارس بايرن ميونيخ مانويل نوير بشأن حراسة مرمى الماكينات أكمل تير شتيجن حديثه "هناك منافسة بيننا إذا نظرنا لما حدث في السنوات الأخيرة أعتقد أن هناك تصريحات غير عادلة".

وأتم "كلنا نريد أن نلعب وهناك منافسة بين الجميع في الفريق ولا أرغب في قول المزيد".

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