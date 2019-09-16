ثلاث سنوات هو عمر مسيرته التدريبية في الدوري الممتاز صنع فيهم اسما رائعا لنفسه.. علي ماهر المدير الفني لإنبي.

وأجرى FilGoal.com حوارا مطولا مع علي ماهر تحدث من خلاله عن العديد من الأشياء مثل طموح تدريب منتخب مصر ولماذا يرفض دور الرجل الثاني؟

وكل ما يلي على لسان علي ماهر.

تكرار تجربة ليستر سيتي

أتمنى تكرار تجربة ليستر سيتي الذي فاز بالدوري الإنجليزي وأحقق الأمر ذاته في مصر لما لا؟

أتمنى الفوز بالدوري وكأس مصر وأن أشارك في البطولات الإفريقية هذا طموحي دائما.

الطموح ليس عيبا وأنا أعمل بكل قوة لتحقيق أهدافي.

المعايشة مع سيميوني

تعلمت الكثير من سيميوني هو مدرب ليس بخيلا في معلوماته بل يريد إمدادك بالمعلومات وأحببت ذلك للغاية فيه.

أبرز ما تعلمته من سيميوني هو كيفية الدفاع بقوة وأن يكون لي فكر يميزني، سألته مرة لماذا لا تلعب مثل برشلونة؟ فقال لي هناك فريق برشلونة واحد فقط لذا يجب أن أجد ما يميزني وألا أقلدهم.

سيميوني يؤمن أن الدفاع بقوة سيجلب الفوز في أي وقت، وتعلمت منه أن المدير الفني ليس شخص طيب فهو يتعامل مع 30 أسد بشخصيات مختلفة المدرب الطيب شيء غير صحي.

أعمل على الخضوع لمعايشة أخرى في الفترة المقبلة لحصد المزيد من المعلومات أنا أريد دائما التحسن.

لماذا رفضت دور الرجل الثاني في منتخب مصر؟

هل هناك أي عيب أن يكون لدي طموح لتدريب منتخب مصر؟ بل يجب أن تسعد تلك الرغبة الجميع، فهناك مدرب يريد التحسن يريد أن يتطور.

أنا أقول دائما إنني لا أحب أن يعمل أي شخص أكثر مني أحب عملي للغاية وأريد التطور فليس شيئا جيدا أن أطلب من لاعبي فريقي تقديم 100% من مجهودهم وأنا لست جاهزا.

وأؤمن كذلك أن أي مدرب يمكن أن يجتاز أصحاب الأسماء الكبيرة والخبيرة بالتعلم المستمر والتطور.

هناك أزمة أخرى أيضا إنني أعمل مع جهاز معاون لي أفضل العمل معه وهذا شيء يحدث الآن في أوروبا لأنه يوفر الكثيرمن الوقت لأن الانسجام بيننا أصبح سهلا للغاية.

كيف بدأت مسيرتك في الدوري؟ وما هو أصعب شيء في تجربتك مع إنبي؟

في العام الأول لي في الدوري كنت مع الأسيوطي سبورت والكل سخر منا وقال إننا سنهبط وقدمنا أداء جيدا وبقينا في المسابقة.

الموسم الثاني لي جاء الكثير من العروض ولكنني فضلت سموحة ورحلت عن الفريق ونحن ثالث الدوري.

رئيس إنبي قال لي اعتقدنا إنك سترفض التعاقد معنا لموقف الفريق الصعب، ولكنني أبلغته إنني وافقت لحبي للتحدي وخوض التجارب الصعبة والقتال.

التجربة مع إنبي كانت صعبة للغاية وظروف استثنائية صعبة مر بها الفريق ولكننا نجحنا في النهاية.

أصعب شيء في الكرة هو ألا تبدأ الموسم بفترة إعداد مع الفريق ولكننا نجحنا في إنبي بشكل جيد.

كيف ترى المنافسة في الموسم المقبل؟

الدوري المقبل سيكون الأصعب من بين كل المواسم السابقة في تاريخ الكرة، لأن الجميع كل سنة يتعلم أكثر.

لكنني أرى أن الدوري محسوم بين أصحاب أعلى إمكانيات وإنفاق مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز.

هل توافق على تدريب الزمالك؟

تدريب الزمالك شرف فهو ناد كبير ويملك فريقا رائعا للغاية لكنني أقول أن بيتي الأهلي أولى بي فكل شخص بيته أولى به.

يجب أن يستفيد بيتي من العلم الذي تعلمته هذا ما يفترض أن أفكر فيه.

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