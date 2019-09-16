رسميا – أحمد حمودي إلى بيراميدز

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 - 18:59

كتب : أحمد الخولي

أحمد حمودي - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع أحمد حمودي لاعب الأهلي السابق في صفقة انتقال حر.

وكشف نادي بيراميدز في بيانه الرسمي عن "ديسابر تمسك بالتعاقد مع حمودي بعدما شاهد بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية وطلب ضمه لما يمتلكه من خبرة كبيرة على جميع المستويات وهذا ما يحتاجه المدير الفني خلال تلك المرحلة".

وأعرب ممدوح عيد المدير التنفيذي عن سعادته بانضمام حمودي "مؤكدا على ثقته الكاملة في اللاعب لتقديم كل ما يملكه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة"، وفقا لبيان النادي.

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الجناح صاحب الـ29 عاما والـ11 مباراة دولية، انتقل للأهلي من الباطن السعودي في يناير من العام 2017.

ولعب حمودي مع الأهلي 38 مباراة، سجل فيهم هدفين وصنع 10 أهداف.

وفسخ الأهلي عقده مع حمودي بشكل ودي خلال شهر أغسطس الماضي، والآن يستعد اللاعب لخوض رحلة جديدة مع بيراميدز.

وسبق لحمودي اللعب لسموحة وبازل السويسري والزمالك كذلك وتوج بـ 3 ألقاب دوري مصري و3 كأس مصر ولقب السوبر مرة.

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