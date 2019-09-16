فايلر يوقف مران الأهلي أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين

أوقف ريني فايلر المدير الفني للأهلي مران فريقه الجماعي أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

وخاضت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة كانو سبورت تقسيمة كرة تحت إشراف فايلر استعدادا لمباراة السوبر المصري ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل.

وحرص فايلر على إيقاف المران أكثر من مرة والتحدث مع اللاعبين لتصحيح أخطائهم ومن ثم العودة للتدريبات لتطبيق تعليماته الفنية بشكل أفضل.

كما شارك محمد محمود في التدريبات البدنية على هامش المران بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها في شهر يناير الماضي.

ويواصل محمد محمود برنامجه التأهيلي استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم العودة للظهور في المباريات الرسمية مع الأهلي.

وعادت بعثة الأهلي من غينيا الاستوائية فجر اليوم الإثنين بعد الفوز على كانو سبورت بثنائية دون رد، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا. في المباراة الأولى للفريق الأحمر تحت قيادة السويسري ريني فايلر.

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