بعد السقوط الإفريقي.. رسميا – الصفاقسي يفسخ عقد نيبوشا

قرر مجلس إدارة نادي الصفاقسي التونسي فسخ عقده مدربه نيبوشا يوفوفيتش بعد السقوط الإفريقي في كأس الكونفدرالية.

وأعلن نادي الصفاقسي في بيان رسمي عبر صفحته الرسمي على (فيسبوك) فسخ عقد نيبوشا بالتراضي.

ومن المنتظر أن تختار إدارة الصفاقسي مدربها الجديد خلال الأيام المقبلة.

وخسر الصفاقسي التونسي بثلاثية مقابل هدف أمام بارادو الجزائري في ذهاب دور الـ 32 الأول من كأس الكونفدرالية.

ورفع نيبوشا لقب كأس تونس مع الصفاقسي لأول مرة منذ غياب 10 سنوات.

لقب وحيد وأخير لمدرب الزمالك الأسبق مع الصفاقسي التونسي.

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