بعد تمديد تعاقده.. سولشاير: دي خيا أهم عناصر خلطة العودة لطريق الأمجاد

أوضح أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن دافيد دي خيا الذي مدد تعاقده مع النادي يوم الإثنين هو أهم عناصر خطته المستقبلية التي يسعى من خلالها لإعادة الشياطين الحمر لمنصات التتويج.

وقال سولشاير في تصريحات لموقع ناديه "أنا سعيد باستمرار دي خيا مع الفريق. لقد أثبت خلال الأعوام الماضية جدراته بأن يكون الحارس الأفضل في العالم، وهو أحد العناصر الرئيسية التي نبني عليها الفريق الذي نسعى من خلاله للعودة بمانشستر يونايتد إلى طريق الأمجاد".

وأضاف عن حارسه الإسباني "إنه شخص رائع، بالإضافة لكونه حجر الأساس لخط دفاعنا".

وأردف "على مدار سنوات لعبه هنا، أظهر دافيد إدراكًا كبيرًا لقيمة اللعب لمانشستر يونايتد ونضج بشكل كبير ليصبح الحارس المثالي لفريقنا".

وأتم "في عمر الـ28، أعتقد أنه لا يزال أمامه الكثير لتحقيقه وأعلم أنه متعطش للفوز بالألقاب مع يونايتد من جديد. نتطلع جميعًا للعمل سويًا لتحقيق أهداف النادي في السنوات القادمة".

ويلعب دي خيا، حارس منتخب لاروخا، في يونايتد منذ 2011 حين انتقل من أتليتكو مدريد مقابل 25 مليون يورو.

وقدم دي خيا مستوى مذهلا في إنجلترا على مدار المواسم السابقة جعله ضمن أفضل حراس المرمى في العالم.

وترغب أندية عديدة في انتداب دي خيا، وفي 2015 كان ريال مدريد قاب قوسين أو أدنى من الحصول على خدماته.

وشارك دي خيا في 5 مباريات بالموسم الحالي للدوري الإنجليزي واستقبل 4 أهداف ويحتل فريقه المركز الرابع في ترتيب البطولة ورصيده 8 نقاط.

اقرأ أيضا

فيديو في الجول - مختار مختار يرشح إيهاب جلال لتدريب المنتخب.. تعرف على الأسباب

بالفيديو - هل ودع إيهاب جلال المصري تمهيدا لقيادة المنتخب؟

فتح الله يعلن اعتزاله كرة القدم.. "لم أكن متحمسا للعروض المقدمة"

خبر في الجول - ميتشو يحسم موقف مدرب حراس المرمى بعد السوبر.. ومحلل أداء في الصورة

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر