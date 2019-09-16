يتمسك النادي المصري بشدة بالمخضرم إيهاب جلال، الذي يريده منتخب مصر وهو ما يجعل الفريق البورسعيدي في أزمة إذا رحل قائده، خاصة أن الموسم الجديد انطلق والدوري على وشك البداية.

وشدد سمير حلبية رئيس النادي أن جلال حتى الآن مستمر في مهمته مع المصري بالقول لـFilGoal.com "رجاء اتركوا الرجل يعمل في هدوء مع الفريق".

وواصل "كثر الحديث عن قيادته لمصر، حتى الآن لا توجد مفاوضات مع النادي للاستغناء عن جلال".

واعترف جلال (52 عاما) أن الاتحاد المصري لكرة القدم يفاوضه لتدريب الفراعنة، وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن اللاعب الأسبق للمصري والإسماعيلي يتقدم سباق المرشحين لقيادة منتخب مصر. (التفاصيل)

وما زاد التكهن باقترابه من منتخب مصر، فيديو متداول عبر الإنترنت للمدرب وهو يصافح لاعبيه وكأنه يودعهم بعد فوز المصري على مضيفه ماليندي بنتيجة 4-1 يوم الأحد في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

وواصل حلبية المتضرر فريقه إذا رحل جلال "ما يقال يؤثر سلبا على اللاعبين، نريد من اتحاد الكرة توضيح الأمور للرأي العام في حالة التفاوض الرسمي، وعليه تحمل الإخلال بعقد المدرب مع النادي إذا انتقل جلال للمنتخب".

ومن المنتظر إعلان الاتحاد عن مدرب مصر في أقرب وقت، وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة المسيرة لشؤون الاتحاد صرح أن المدير الفني المقبل للفراعنة هو واحد من الخماسي جلال وحسام حسن وحسام البدري وأحمد حسام "ميدو" وحسن شحاتة.

ويخشى المصري فقدان جلال مما يجعل خياراته محدودة للتعاقد مع مدرب جديد ليقود النادي في الدوري والكونفدرالية.

ويستهل المصري، رابع الموسم الماضي من الدوري، مشواره في البطولة المصرية بمواجهة حرس الحدود في 22 سبتمبر وبعد 5 أيام يستضيف ماليندي في الكونفدرالية.

ثم يحل ضيفا على الإسماعيلي في مواجهة قوية بالجولة الثانية من الدوري يستضيفها ملعب برج العرب في الثاني من أكتوبر.

ومن جانبه، قال ياسر سالم مدير الكرة في المصري إن ناديه يحاول تقديم موعد مباراة ماليندي من أجل إعداد أفضل لمواجهة الدراويش.

وصرح سالم لـFilGoal.com "طلبنا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقديم المباراة لتقام في 27 سبتمبر، نريد أكبر قدر من الراحة قبل مباراة الإسماعيلي".

وفي حال تخطي المصري لفريق ماليندي ينتظر قرعة تحدد منافسه في مرحلة الملحق التي يعقبها دور المجموعات.

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