جوارديولا: لن أنتقد اللاعبين الذين منحوني هيبتي بعد وصفي بالمحتال

قال جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه لن ينتقد لاعبيه بعد الخسارة من نورويتش، مشيرا إلى أن الفضل كان لهم في تحول سمعته من هتاف "المحتال" من الجماهير ضده إلى الهيبة التي اكتسبها حاليا.

وصرح المدرب الإسباني للصحفيين ردا على أسئلة انتقادات اللاعبين قائلا: "هؤلاء اللاعبون منحوني وضعي الحالي في إنجلترا وهيبتي تلك، خلال موسمي الأول ولقبتني الجماهير بالمحتال، Fraudiola".

وواصل "هذه هي اللعبة في إنجلترا، ليس ممكنا أن تلعب لأنك بحاجة إلى اعتراضات وعليك أن تلعب بطريقة ما".

وأضاف "والآن يتحدث الجميع حول العالم حول كم أنا مدرب جيد، الأمر لهم وليس لي".

مانشستر سيتي خسر بنتيجة 3-2 ضد نورويتش سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة شاختار دونيتسك ضمن أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

اقرأ أيضا

فيديو في الجول - مختار مختار يرشح إيهاب جلال لتدريب المنتخب.. تعرف على الأسباب

بالفيديو - هل ودع إيهاب جلال المصري تمهيدا لقيادة المنتخب؟

فتح الله يعلن اعتزاله كرة القدم.. "لم أكن متحمسا للعروض المقدمة"

خبر في الجول - ميتشو يحسم موقف مدرب حراس المرمى بعد السوبر.. ومحلل أداء في الصورة

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر