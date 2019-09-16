مصارعة - كيشو يخسر برونزية بطولة العالم أمام صاحب الثلاث ذهبيات

فقد محمد إبراهيم كيشو فرصة التتويج بميدالية برونزية في بطولة العالم بعد الخسارة أمام منافسه الألماني في وزن 67 من المصارعة الرومانية.

وحصد كيشو المركز الخامس بعد الخسارة أمام فرانك ستابلر صاحب الثلاث ذهبيات في بطولة العالم أعوام 2015 و2017 و2018.

وكانت المباراة متقاربة بين المصارعين، ولكن حسمها المصارع الألماني 6-5 في الثواني الأخيرة من اللقاء.

ورغم الخسارة تأهل محمد كيشو رسميا إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وكانت عبد اللطيف منيع قد ودع منافسات وزن 130 كجم في المصارعة الرومانية بالخسارة أمام الألماني إدوارد بوب في ربع النهائي.

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