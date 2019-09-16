روبرتسون يغيب عن مران ليفربول قبل مواجهة نابولي

غاب أندي روبرتسون ظهير ليفربول المتألق عن مران فريقه الأخير قبل ملاقاة نابولي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويحل ليفربول حامل لقب البطولة ضيفا على نابولي ضمن الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

لم يظهر روبرتسون في المران المفتوح الذي خاضه ليفربول أمام وسائل الإعلام مما يفتح باب التكهنات حول غيابه عن اللقاء.

من جهته، لم يعلق النادي على غياب اللاعب حتى الآن في انتظار خروج يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في مؤتمر صحفي مساء اليوم لتوضيح حالة لاعبه الاسكتلندي.

روبرتسون أحد أبرز من يشغل مركز الظهير الأيسر في العالم حاليا لا يوجد له بديل مميز في تشكيل ليفربول بعد رحيل ألبرتو مورينو في الصيف.

واعتمد كلوب على الشابين كي جانا هوفر وياسر العروسي في مركز الظهير الأيسر خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، علما بأن جيمس ميلنر يلعب في هذا المركز عند غياب روبرتسون.

ويقع ليفربول في المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا رفقة نابولي وجينك البلجيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.

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