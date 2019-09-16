مدرب روما: كان يمكننا تسجيل 8 أهداف في مرمى ساسولو

يعتقد باولو فونسيكا المدير الفني لروما أن الفوز الأول الذي حققه الفريق في الدوري الإيطالي سيكون بداية لانتصارات مقبلة.

ونجح فريق روما في تحقيق انتصاره الأول في الدوري الإيطالي بإسقاط ساسولو في الجولة الثالثة من المسابقة، فقد انتصر على ملعبه ووسط جماهيره برباعية مقابل هدفين.

وقال فونسيكا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أتمنى أن تكون هذه المباراة بداية لانتصارات كثيرة مقبلة".

وأضاف "أظهرنا أمام ساسولو قدرتنا على الضغط العالي. سجلنا 4 أهداف وكان في إمكاننا تسجيل 7 أو 8 أمام فريق جيد للغاية".

وأوضح "دفاعياً قدمنا الأداء الأفضل بالنسبة لنا حتى الآن. لم يخلق ساسولو العديد من الفرص. نعم، سجلوا هدفين لكننا دافعنا جيداً بشكل عام".

وعلق المدرب البرتغالي على أداء إدين دجيكو بقوله "هو لاعب ممتاز ومهم للغاية بالنسبة لنا. كان متحمساً وسجل هدفاً رائعاً للغاية، وكان بإمكانه تسجيل المزيد".

ويعد انتصار روما هو الأول له هذا الموسم بعد تعادله في الجولة الأولى والثانية أمام جنوى ولاتسيو على الترتيب.

رصيد روما وصل للنقطة الخامسة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ساسولو عند ثلاث نقاط في المركز الـ 11.

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