ميدو: نواجه أسوان في درجة حرارة 43 لكن لن نعترض على أي شيء

قال أحمد حسام "ميدو" مدرب نادي مصر للمقاصة إن فريقه سيخوض أولى مبارياته في الدوري ضد أسوان في الثالثة عصرا في درجة حرارة تصل إلى 43، لكنه شدد على أنه لن يعترض على أي شيء فيما يخص مواعيد المباريات حرصا على انتظام المسابقة.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في أسبوعنا الأول سنلعب في الثالثة عصرا أمام أسوان في درجة حرارة 43، والفارق بين مباراتي الزمالك والجونة يومين ونصف فقط في الجولتين الثانية والثالثة".

وأضاف "فريق الجونة سيحصل على 5 أيام راحة قبل مباراتنا، رغم كل ذلك لن نعترض، إيمانا منا بأن لجنة المسابقات الحالية عادلة".

وواصل "لن نعترض على أي شيء فيما يخص مواعيد وتواريخ المباريات حرصا منا على أن يكون لدينا دوري منظم يتوفر به العدل على جميع الفرق المشاركة به".

وأتم "أؤمن بحيادية اللجنة التي تدير كرة القدم الآن في مصر وسنفعل كل ما نستطيع لمساعدتها على القيام بمهمتها بنجاح".

المقاصة يبدأ مشواره في الدوري حينما يحل ضيفا على أسوان يوم الأحد ضمن أول جولات الدوري في الثالثة عصرا، ثم يواجه الزمالك يوم 3 أكتوبر على ستاد السلام في الجولة الثانية، ثم يحل ضيفا على الجونة في الجولة الثالثة في الثالثة عصرا يوم 6 أكتوبر.

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