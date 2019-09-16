الأهلي يستأنف تدريبات دون راحة استعدادا للسوبر.. وفايلر يدرس الزمالك بالفيديو

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر باستئناف التدريبات في الخامسة من مساء اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة السوبر.

ويواجه الأهلي فريق الزمالك مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب في مسابقة السوبر المصري.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين بعد رحلة طيران استمرت لما يقرب من 12 ساعة تخللها ترانزيت مرتين في الكاميرون وإثيوبيا.

وفضل فايلر استئناف التدريبات بدون راحة بسبب ضيق الوقت قبل مباراة السوبر.

وطلب فايلر من الجهاز الإداري تجهيز عدة تسجيلات لمباريات الزمالك من أجل دراستها جيدا للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق.

ومن المقرر أن يعقد فايلر عدة محاضرات فنية مع اللاعبين بعد مشاهدة تسجيلات الزمالك لشرح طريقة وأسلوب لعب المنافس قبل المواجهة المرتقبة.

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