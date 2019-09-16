نجم نابولي جاهز لمواجهة ليفربول

أصبح لورينزو إنسيني نجم نابولي جاهزا لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بعد الشفاء من الإصابة.

فقد حامت الشكوك حول غياب إنسيني وأركاديوس ميليك عن لقاء ليفربول ضمن الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وذكرت تقارير إيطالية أن إنسيني عاد للتدريبات بعد الشفاء من إصابة عضلية ابعدته عن المران خلال الأيام القليلة الماضية ومباراة سامبدوريا يوم السبت.

أما المهاجم البولندي ميليك الغائب منذ شهر للإصابة عاد للتو وتعرض لانتكاسه وإصابة أخرى ولن يشارك في التدريبات سوى يوم الإثنين أي قبل المباراة بيوم واحد فقط.

ويأمل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي أن يسهم إنسيني في تحقيق نتيجة إيجابية للنادي الإيطالي، فهو الذي سجل هدف الفوز في مباراة الموسم الماضي على ملعب سان باولو ضمن دوري الأبطال.

ويقع نابولي في المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا رفقة ليفربول وجينك البلجيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.