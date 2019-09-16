نجم نابولي جاهز لمواجهة ليفربول

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 - 11:46

كتب : FilGoal

ميليك - إنسيني - نابولي

أصبح لورينزو إنسيني نجم نابولي جاهزا لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بعد الشفاء من الإصابة.

فقد حامت الشكوك حول غياب إنسيني وأركاديوس ميليك عن لقاء ليفربول ضمن الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وذكرت تقارير إيطالية أن إنسيني عاد للتدريبات بعد الشفاء من إصابة عضلية ابعدته عن المران خلال الأيام القليلة الماضية ومباراة سامبدوريا يوم السبت.

أخبار متعلقة

روبرتو فيرمينو.. على نهج بيكينباور بالفيديو - صلاح وفيرمينو ملوك الـ وان تو ماتيتش: أشعر بالإحباط وسأحاول إقناع سولشاير بتغيير رأيه منع صحفي إيطالي من الظهور تليفزيونيا بسبب العنصرية ضد لوكاكو

أما المهاجم البولندي ميليك الغائب منذ شهر للإصابة عاد للتو وتعرض لانتكاسه وإصابة أخرى ولن يشارك في التدريبات سوى يوم الإثنين أي قبل المباراة بيوم واحد فقط.

ويأمل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي أن يسهم إنسيني في تحقيق نتيجة إيجابية للنادي الإيطالي، فهو الذي سجل هدف الفوز في مباراة الموسم الماضي على ملعب سان باولو ضمن دوري الأبطال.

ويقع نابولي في المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا رفقة ليفربول وجينك البلجيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.

ليفربول نابولي لورينزو إنسيني

نرشح لكم

أخر الأخبار

مونديال الأندية - السد في طريق ليفربول والترجي يواجه بطل آسيا دقيقة | أوروبا
روبرتسون يغيب عن مران ليفربول قبل مواجهة نابولي 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رونالدو باكيا: أصبحت رقم 1 وحصدت الكثير من الألقاب ووالدي لم يشاهد ذلك 33 دقيقة | أوروبا
مدرب روما: كان يمكننا تسجيل 8 أهداف في مرمى ساسولو ساعة | أوروبا
قمصان: الفوز على كانو سبورت دفعة قوية قبل السوبر ساعة | الدوري المصري
ميدو: نواجه أسوان في درجة حرارة 43 لكن لن نعترض على أي شيء ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 3 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 4 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية

قد ينال إعجابك