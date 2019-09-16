ماتيتش: أشعر بالإحباط وسأحاول إقناع سولشاير بتغيير رأيه

قال نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد إنه يشعر بالإحباط بسبب عدم مشاركته مع الفريق، مشيرا إلى أنه يتحدث مع مدربه أولي جونار سولشاير لإقناعه بتغيير رأيه وإشراكه. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".

نيمانيا ماتيتش النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وصرح ماتيتش: "بالطبع الأمر محبط، أرغب في اللعب".

وأضاف "أقدم دائما أفضل ما لدي للفريق".

وواصل "المدرب يختار الفريق وحينما تكون على مقاعد البدلاء لا تكون سعيدا".

وأتم "أحاول أن أقنعه أن يغير رأيه ويشركني في المباريات".

ماتيتش خرج من قائمة فريقه لمواجهة ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي يوم السبت والتي فاز بها مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0.

صاحب الـ31 عاما تواجد على مقاعد بدلاء الشياطين الحمر في أول 4 جولات من الدوري، وشارك في مباراة وحيدة كبديل.

وانضم الدولي الصربي إلى مانشستر يونايتد قادما من تشيلسي بمبلغ 44.7 مليون يورو في صيف 2017، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2020 مع خيار التجديد لعام إضافي.

وكانت تقارير صحفية قد ربطته بالرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الصيف المقبل مجانا.

ولعب ماتيتش بقميص مانشستر يونايتد في 88 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 آخرين.

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