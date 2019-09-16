منع صحفي إيطالي من الظهور تليفزيونيا بسبب العنصرية ضد لوكاكو

قررت قناة إيطالية متخصصة في كرة القدم إيقاف صحفي شهير ومنعه من الظهور على شاشتها بسبب تصريح عنصري منه ضد روميلو لوكاكو مهاجم إنتر.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وأدلى لوتشيانو باسيراني الصحفي الإيطالي بتصريح عنصري على توب كالشيو 24 عندما سئل عن أداء لوكاكو ضد أودينيزي وفشله في التسجيل.

وقال باسيراني: "لإيقاف لوكاكو، عليك إلقاء 10 موزات ليأكلهم".

وأعلنت القناة أن الصحفي الإيطالي الشهير لن يظهر مجددا على القناة بسبب ذلك التصريح العنصري.

ويأتي ذلك التصريح بعد أيام من تعرض روميلو لوكاكو لهتافات عنصرية من مشجعي كالياري في الدوري الإيطالي.

وقامت جماهير كالياري بالهتاف بصوت القرود لتشتيت تركيز لوكاكو قبل تسديد ركلة جزاء.

وانتقل لوكاكو إلى إنتر من مانشستر يونايتد هذا الصيف، وسجل هدفين في ثلاث مشاركات في الدوري الإيطالي حتى الآن.

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