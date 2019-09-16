كرة طائرة - الأهلي يتعاقد مع لاعب منتخب كندا

أتم النادي الأهلي تعاقده مع جاسون ديروكو لاعب منتخب كندا للكرة الطائرة لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل.

وقال رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي للموقع الرسمي للنادي: "التعاقد مع لاعب منتخب كندا جاء لدعم صفوف الفريق، ويجري تسجيله في قائمة الموسم الجديد".

وأوضح رؤوف عبد القادر "التعاقد مع اللاعب بناء على رغبة محمد مصيلحي المدير الفني من أجل استمرار المنافسة على البطولات في ظل ما يتمتع به اللاعب من قدرات فنية وبدنية مميزة".

وسبق لديروكو اللعب في الدوري البولندي واليوناني وإيطاليا وفرنسا وتركيا واليابان.

ويبلغ ديروكو من العمر 30 عاما ويبلغ طوله 198 سم ووزنه 93 كيلو جرام.

وحصد ديروكو مع منتخب كندا على برونزية الدوري العالمي في 2017، كما شارك مع بلاده في بطولة العالم 2018 التي أقيمت في إيطاليا وبلغاريا وحصل على المركز التاسع.

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