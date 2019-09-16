سرقة منزل أومتيتي أثناء مباراة برشلونة وفالنسيا

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 - 00:18

كتب : FilGoal

أومتيتي - برشلونة

تعرض منزل صامويل أومتيتي مدافع برشلونة للسرقة السبت الماضي على يد مجموعة من الملثمين.

وذكرت صحيفة " la vanguardia" أن 4 من الرجال الملثمين استغلوا عدم تواجد المدافع الفرنسي في منزله أثناء مباراة برشلونة وفالنسيا واقتحموا المنزال لسرقته.

وحتى الآن لا تزال الحادثة قيد التحقيقات من قبل شرطة برشلونة.

أخبار متعلقة

بالفيديو - ميلان يهرب بفوز عسير على فيرونا في إفريقيا - فوز مريح للوداد والرجاء خارج الديار مدرب إسبانيا: نعمل على إقناع فاتي باللعب للمنتخب تشاكا: الخوف تملكنا في الشوط الثاني.. لم يرغب أي منا في الكرة

ولا تعد هذه الحادثة هي الأولى التي يتعرض فيها لاعب من برشلونة لسرقة منزلة في الشهور القليلة الماضية.

وسبق أومتيتي في التعرض لحوادث سرقة كل من لويس سواريز وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا وفيليبي كوتينيو.

كما تعرض الثنائي آرثور وكيفين برنس بواتينج للسرقة أيضا في الموسم الماضي.

ويغيب أومتيتي عن المشاركة مع برشلونة بسبب رفضه تجديد تعاقده مع النادي الإسباني.

وفاز برشلونة على فالنسيا بنتيجة 5-3 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

اقرأ أيضا:

لجنة الاستئناف ترفض طعن الوداد.. الترجي بطلا لإفريقيا

دور أول بـ 5 مؤجلات فقط.. اتحاد الكرة يعلن جدول الدور الأول كاملا بالمواعيد والملاعب

إيهاب جلال: تدريب المنتخب شرف لي ومتمسك بجهازي المعاون

الأهلي يغادر القاهرة 5 مرات في الدور الأول من الدوري.. طالع مواعيد مبارياته

الزمالك يغادر القاهرة 4 مرات في الدور الأول من الدوري.. طالع مواعيد مبارياته

صامويل أومتيتي برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – إثارة مجنونة لا تُصدق.. مارسيليا 4-3 موناكو 24 دقيقة | أوروبا
فيديو في الجول - مختار مختار يرشح إيهاب جلال لتدريب المنتخب.. تعرف على الأسباب 26 دقيقة | الدوري المصري
سرقة منزل أومتيتي أثناء مباراة برشلونة وفالنسيا 45 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - هل ودع إيهاب جلال المصري تمهيدا لقيادة المنتخب؟ ساعة | مصر
فتح الله يعلن اعتزاله كرة القدم.. "لم أكن متحمسا للعروض المقدمة" ساعة | الدوري المصري
من يحسم السادسة؟.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 3 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 4 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية

قد ينال إعجابك