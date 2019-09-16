سرقة منزل أومتيتي أثناء مباراة برشلونة وفالنسيا

تعرض منزل صامويل أومتيتي مدافع برشلونة للسرقة السبت الماضي على يد مجموعة من الملثمين.

صامويل أومتيتي النادي : برشلونة برشلونة

وذكرت صحيفة " la vanguardia" أن 4 من الرجال الملثمين استغلوا عدم تواجد المدافع الفرنسي في منزله أثناء مباراة برشلونة وفالنسيا واقتحموا المنزال لسرقته.

وحتى الآن لا تزال الحادثة قيد التحقيقات من قبل شرطة برشلونة.

ولا تعد هذه الحادثة هي الأولى التي يتعرض فيها لاعب من برشلونة لسرقة منزلة في الشهور القليلة الماضية.

وسبق أومتيتي في التعرض لحوادث سرقة كل من لويس سواريز وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا وفيليبي كوتينيو.

كما تعرض الثنائي آرثور وكيفين برنس بواتينج للسرقة أيضا في الموسم الماضي.

ويغيب أومتيتي عن المشاركة مع برشلونة بسبب رفضه تجديد تعاقده مع النادي الإسباني.

وفاز برشلونة على فالنسيا بنتيجة 5-3 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

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