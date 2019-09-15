تواصل FilGoal.com مع أبطال رياضة الاسكواش على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم الأحد لإعلان قرعة بطولتي العالم للسيدات والأهرام الدولية للرجال.

وتقام منافسات البطولتين في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر أمام سفح الأهرامات.

وقال عمرو منسي مدير البطولة لـ FilGoal.com: "بطولة الأهرام مهمة جدا للعبة ولمصر التي عرفت الرياضة عن طريق تلك البطولة، لا يوجد نادي في العالم بدون صورة للملعب الزجاجي أمام الأهرامات".

وعن سر نجاحه في تنظيم أكثر من بطولة أوضح منسي "هناك عدة عوامل أهمهما عدم الاستعجال والصبر على التحديات والعمل الجاد".

وقال طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا: "لدينا اقتناع تام أن الطفرة المصرية في رياضة الاسكواش الفترة الحالية تعود إلى تعلقنا ببطولة الأهرام في فترة الطفولة".

بينما تحدثت رنيم الوليلي على صعوبة قرعة بطولة العالم قائلة: "تلك بطولة كبرى، بطولة العالم هي الأكبر تحديدا لذلك لا توجد مباريات سهلة وأيا كانت القرعة ستكون مواجهات صعبة ومازلنا مبكرا للحديث عن ربع ونصف النهائي، أول مباراة في دور الـ64".

وقال علي فرج في تصريحاته "إقامة البطولة في مصر تفرق معنا مثل أي رياضة، كرة القدم على سبيل المثال اللعب على أرضك يمنحك أفضلية لذلك دائما نفضل اللعب في بلدنا".

اقرأ أيضا:

لجنة الاستئناف ترفض طعن الوداد.. الترجي بطلا لإفريقيا

دور أول بـ 5 مؤجلات فقط.. اتحاد الكرة يعلن جدول الدور الأول كاملا بالمواعيد والملاعب

إيهاب جلال: تدريب المنتخب شرف لي ومتمسك بجهازي المعاون

الأهلي يغادر القاهرة 5 مرات في الدور الأول من الدوري.. طالع مواعيد مبارياته

الزمالك يغادر القاهرة 4 مرات في الدور الأول من الدوري.. طالع مواعيد مبارياته