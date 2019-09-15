مدرب إسبانيا: نعمل على إقناع فاتي باللعب للمنتخب

اعترف روبرتو مورينو مدرب إسبانيا أنه يتمنى إقناع أنسو فاتي باللعب للفريق بدلا من بلده الأم غينيا بيساو، مشيرا إلى أن مسؤولي لاروخا يسابقون الوقت أملا في مشاركة مهاجم برشلونة في كأس العالم للاعبين دون 17 عاما.

أنسو فاتي النادي : برشلونة إسبانيا

وقال مورينو في تصريحات صحفية:"لا أتحكم في الأمر. مسؤولو الاتحاد الإسباني لكرة القدم يحاولون تمهيد الطريق أمام فاتي للعب للفريق، سيكون القرار للاعب في النهاية".

وأثنى مورينو على اللاعب الذي لم يبلغ بعد 17 عاما "رائع لبرشلونة، لاعب جاء من أكاديمية لاماسيا. لابد من الصبر عليه".

ويأمل مسؤولو منتخب إسبانيا إقناع اللاعب سريعا بتمثيل لاروخا ليشارك في أكتوبر بمونديال الناشئين.

وكتبت صحيفة سبورت الإسبانية في وقت سابق أن اللاعب حسم أمره بتمثيل إسبانيا، رغم محاولة البرتغال تجنيسه. (طالع التفاصيل)

وتألق الجناح الأيسر في الموسم الحالي من الدوري الإسباني وسجل هدفين وأرسل تمريرة حاسمة في 3 مباريات شارك بها.

ظهر فاتي بشكل طيب مع برشلونة أمام أوساسونا في الجولة الثانية من الدوري، سجل هدفا بعد دخوله في مباراة انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2، ليقرر المدرب إرنستو فالفيردي الدفع باللاعب منذ البداية أمام فالنسيا.

وأبدع فاتي ضد الخفافيش يوم السبت وفي 60 دقيقة شارك بها سجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

اقرأ أيضا:

لجنة الاستئناف ترفض طعن الوداد.. الترجي بطلا لإفريقيا

دور أول بـ 5 مؤجلات فقط.. اتحاد الكرة يعلن جدول الدور الأول كاملا بالمواعيد والملاعب

إيهاب جلال: تدريب المنتخب شرف لي ومتمسك بجهازي المعاون

الأهلي يغادر القاهرة 5 مرات في الدور الأول من الدوري.. طالع مواعيد مبارياته

الزمالك يغادر القاهرة 4 مرات في الدور الأول من الدوري.. طالع مواعيد مبارياته